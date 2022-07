Was würde passieren, wenn irgendwo auf der Welt eine Atombombe explodieren würde?

Diese Frage hat sich ein Wissenschafts-Team gestellt und mehrere Computersimulationen dazu durchgeführt. Damit wollten sie die Auswirkungen eines regionalen und groß angelegten Atomkriegs auf die Systeme der Erde untersuchen.

Sie sagen: Egal, wer wo eine Atombombe abwerfen würde, es wäre global katastrophal. In allen Szenarien, die von den Forschenden simuliert wurden, würden nukleare Feuerstürme Ruß und Rauch in die obere Atmosphäre freisetzen. Die würden die Sonne blockieren, was zu Ernteausfällen und einer Absenkung der Temperatur um 13 Grad führen würde. Auch die Meere würden schnell kühler - das würde unter anderem die Meeresalgen töten, die Grundlage der Nahrungskette für Fische und andere Tiere. Dann würden die meiste Fischerei und Aquakulturen zum Erliegen kommen.

Nach Angaben des Internationalen Friedensforschungsinstituts in Stockholm haben derzeit neun Nationen auf der Welt mehr als 13.000 Atomwaffen.