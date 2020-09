Was tun mit unserem Atommüll?

Einer Studie im Auftrag der Umweltorganisation BUND zufolge hat die Bundesregierung keinen sicheren Plan für hoch radioaktiven Abfall. Der wird in Deutschland in 16 verschiedenen Zwischenlagern aufbewahrt, weil es noch kein Endlager gibt. Eine Standortentscheidung dazu soll laut dem "Nationalen Programm", also dem Atommüll-Konzept der Bundesregierung, in den nächsten elf Jahren fallen. Ab 2050 soll der Müll - wie Brennelemente aus Atomreaktoren - dann aus den Zwischen- in ein Endlager gebracht werden können.

Studienleiterin Oda Becker hat das Nationale Programm ausgewertet und schreibt, dass das wahrscheinlich viel länger dauern wird. Und bis dahin sei die Zwischenlagerung teils hoch problematisch. Zum Beispiel fehlten teilweise Genehmigungen für Zwischenlager und Vorschriften, die jetzigen Müllbehälter zu warten. Außerdem sei der Atommüll unzureichend geschützt vor Terroranschlägen.