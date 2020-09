Maniküre, Pediküre, Gesichtsbehandlung - das soll schön machen. Aber man könnte auch einfach ehrenamtlich Kindern zum Beispiel das Schwimmen beibringen.

Forschende der US-amerikanischen Indiana Universität sagen, dass Menschen, die als attraktiv wahrgenommen werden, eher helfen und großzügig sind.

Dafür hat das Forschungsteam mehrere Studien ausgewertet, darunter auch Langzeitstudien. Einmal haben sie untersucht, ob helfende und großzügige Menschen als attraktiv wahrgenommen werden - was dem Halo-Effekt, zu Deutsch dem Heiligenschein-Effekt entspricht. Dann haben sie aber auch die Gegenfrage gestellt: Sind attraktive Menschen hilfsbereit und großzügig? Außerdem wurde die Attraktivität der Studienteilnehmenden von Menschen bewertet, die die Teilnehmenden nicht kannten. Sie konnten also nicht wissen, ob eine Person großzügig ist und sich engagiert oder nicht. So wollten die Forschenden ausschließen, dass Menschen als attraktiv wahrgenommen werden, weil sie sich nett und zuvorkommend verhalten. Dabei kam heraus: Menschen, die helfen, werden als attraktiver wahr genommen.