In gleich drei Regionen der Welt gibt es gerade extreme Hitze - in Nordamerika, im Mittelmeerraum und in China.

Ein internationaler Forschungsverbund kommt in einer aktuellen Analyse zu dem Schluss, dass das viele Treibhausgas in der Atmosphäre eine entscheidende Rolle spielt. Die Forschenden haben sich angeschaut, wie heiß es in den drei Regionen seit letzter Woche ist, und haben dann einen Computer durchrechnen lassen, wie heiß es wahrscheinlich ohne die globale Erwärmung durch die Treibhausgase wäre.

Ergebnis: Der menschengemachte Klimawandel macht die Hitzewellen in Nordamerika und am Mittelmeer tausendmal wahrscheinlicher - sie wären also durch natürliche Klimaveränderungen oder den Zufall wohl nicht möglich, sagen die Forschenden. Die aktuelle Hitzewelle in China wäre statistisch gesehen auch ohne den menschengemachten Klimawandel möglich.

Die Forschenden haben ihre Berechnungen noch nicht von Fachleuten begutachten lassen. Unbeteiligte Experten sagen aber, dass sie die Ergebnisse für glaubhaft halten.

Forscherin fordert Hitzeaktionspläne

Eine Autorin der Studie, Friederike Otto vom Imperial College London, forderte im Interview mit Deutschlandfunk Nova, dass keine fossilen Brennstoffe mehr verbrannt werden. Am besten sofort, aber auch wenn das erst in zehn Jahren erreicht würde, wäre das noch besser als das aktuelle Nichtstun. Außerdem forderte sie flächendeckende Hitzeaktionspläne. Städte und Gemeinden, die so auf den Klimawandel reagieren, machten gute Erfahrungen damit. Dort gingen Gesundheitsbelastungen und Übersterblichkeit deutlich zurück.