Wer eine gute Führungskraft sein will, dem kann die Forschung der Fernuni Hagen helfen.

Im Globe-Projekt hat ein Wissenschaftsteam weltweit Angestellte befragt, was gute Vorgesetze ausmacht. Dabei kam erstmal raus, dass das branchenabhängig ist. Zum Beispiel sollten Managerinnen gut analysieren können, während Akademiker Argumente abwägen sollten und Bandenchefs mit physischer Stärke punkten.

Es gab aber Eigenschaften, die über alle Grenzen hinweg die meisten Befragten entscheidend fanden: Führungskräfte müssen demnach alle Mitarbeitenden respektvoll behandeln und sie inspirieren können.

Die Forschenden raten Führungskräften unterm Strich zu drei Verhaltensweisen: 1. Sollten sie für alle nachvollziehbar handeln - also Entscheidungen auch erklären können, 2. sollten sie Lob und Anerkennung an alle gerecht verteilen und 3. immer höflich, freundlich und respektvoll sein. So würden die Vorgesetzen als gerecht wahrgenommen und das Team arbeitet demnach produktiver und zufriedener.