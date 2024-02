Seit Ende der Apollo-Missionen 1972 hat kein Mensch mehr den Mond betreten und nur ein paar wenige unbemannte Sonden sind heil angekommen.

Auch die Nasa hat seitdem keine Landesonde mehr zum Mond gebracht - bis jetzt. Seit Donnerstag ist eine US-Sonde namens Odysseus zum Mond unterwegs. Bisher läuft alles nach Plan, die Sonde hat auch schon ein paar Selfies aus der Rakete geschickt. Damit hat das Bodenteam kontrolliert, ob die Kommunikation und die Kamera funktionieren.

Am Mittwoch wird die Sonde in den lunaren Orbit einschwenken, wenn alles weiter läuft wie geplant, und am Donnerstag dann landen. Geplante Landestelle ist der Malapert-Krater in der Nähe des Südpols.

Odysseus hat einige wissenschaftliche Instrumente an Bord, soll aber keine neuartige Forschung damit betreiben. Stattdessen dient die Mission als Vorbereitung für die bemannte Artemis-Mission.