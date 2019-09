In Peru muss ein Hotel wieder abgerissen werden, weil bei dessen Bauarbeiten alte Inka-Mauern zerstört wurden.

Mit dem Urteil endet ein Rechtsstreit, der drei Jahre gedauert hat. Das Sheraton-Hotel steht in Cusco, der ehemaligen Hauptstadt des Inka-Reiches - in einem Stadtteil, der zum Weltkulturerbe gehört. Es hat sieben Stockwerke und ist noch nicht ganz fertig. Die Behörden hatten die Bauarbeiten 2016 unterbrochen, kurz bevor sie abgeschlossen waren. Seitdem hatten sie mit dem Bauunternehmer darüber gestritten, wie es weitergeht. Die Zeitung El Comercio zitiert einen Richter, der jetzt angeordnet hat, die Inka-Mauern wieder aufzubauen. Ein Mitglied des Regionalrates von Cusco hat allerdings in einem Fernsehinterview gesagt, dass ein Wiederaufbau gar nicht möglich ist, weil die Mauern zu sehr beschädigt wurden.