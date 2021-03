Um neue Tierarten zu entdecken, muss es nicht unbedingt eine Expedition in den tiefsten Dschungel sein.

Manchmal reicht offenbar schon Twitter. Wie der ORF berichtet, ist ein Zoologe der Uni Graz über Bilder auf dem Kurznachrichtendienst auf eine neue Art aufmerksam geworden: eine Milbe aus Japan. Demnach hatte ein Fischer dort die Tiere fotografiert und die Bilder gepostet. Ein japanischer Forscher bekam das mit und informierte seinen österreichischen Kollegen.

Untersuchungen unter dem Mikroskop bestätigten dann: Diese Hornmilbenart war bisher unbekannt. Sie gehört zu einer Familie von Milben, die in Gezeitenzonen im asiatisch-pazifischen Raum vorkommen. Das Besondere: Typischerweise leben diese Tiere an Land. Die neue Art hat sich aber an den Küsten auf Ebbe und Flut eingestellt und bewohnt jetzt quasi zwei Welten: Wasser und Land. Der Name der Neuentdeckung lautet übrigens: Ameronothrus twitter.