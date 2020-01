Mehr Bäume pflanzen, um so dem Klimawandel entgegenzuwirken - das wird immer wieder gefordert und ist nach Meinung vieler Wissenschaftler eine sehr sinnvolle Sache. Aber eventuell ist das keine so gute Idee in Regionen, in denen Wasser knapp ist. Das legt eine Studie von der Uni Cambridge nahe.