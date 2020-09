Mehr Wald für Costa Rica

In Costa Rica hat die Regierung zugesichert, neue Wälder anzulegen.

Das Umweltministerium und die Naturschutzstiftung Fundecor haben ein Abkommen unterzeichnet. Darin steht, dass jedes Jahr 200 bis 500 Hektar Land wiederaufgeforstet werden sollen. Das entspricht in etwa der Größe des Tempelhofer Feldes in Berlin, eventuell etwas mehr. Das Ganze gilt sieben Jahre lang und soll im Norden des Landes beginnen: in der Regino Sarapiqui.

Die Tageszeitung El País aus Costa Rica schreibt, dass mit dem Pilotprojekt Erfahrungen gesammelt werden sollen, um langfristig noch mehr Fläche wieder aufzuforsten.

Costa Rica hatte im 20. Jahrhundert fast die Hälfte seiner Wälder abgeholzt - zu Gunsten von Ackerbau und Viehzucht. Inzwischen setzt das Land stärker auf Nachhaltigkeit. Es hat schon mehrere Schutzzonen eingerichtet, um Natur und Arten zu erhalten.