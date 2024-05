Wann ist der richtige Zeitpunkt, um an Schulen über Sex zu reden? Großbritanniens konservative Regierung von Premierminister Rishi Sunak hat dafür neue Richtlinien herausgebracht.

Darin steht: In Schulen soll frühestens und rein wissenschaftlich über Fortpflanzung gesprochen werden, wenn Kinder neun Jahre alt sind. Das entspricht der fünften Klasse.



Themen wie sexueller Missbrauch, Rachepornos, Stalking und Zwangsverheiratung sollen nicht vor der siebten Klasse unterrichtet werden. Das Thema Geschlechtsverkehr sei erst was für die neunte Klasse. Also für Jugendliche ab 13 Jahren. Über Themen wie Transidentität soll gar nicht mehr gesprochen werden.

Kritik an neuen Richtlinien

Kritische Stimmen sagen, dass Sunaks Tory-Partei Genderpolitik nutze, um bei konservativen Wählern um Stimmen zu werben. Fachleute befürchten, Kinder würden zu lange mit dem Thema Sex alleine gelassen. In England und Wales gibt es mehr als doppelt so viele Teenager-Schwangerschaften wie in Deutschland.