Der Oberste Gerichtshof in Mexiko will auf das Thema Frauenmorde aufmerksam machen und bringt deshalb eine eigene Fernsehserie raus.

Sie trägt den drastischen Titel "Kannibale, totale Empörung" und dreht sich um einen Serienmörder von Frauen. Der 72-Jährige soll mindestens 19 Frauen ermordet haben. In der fünfteiligen Doku berichten Ermittelnde, Zeugen und Fachleute.

Der Präsident des Obersten Gerichtshofs sagte, dass der Fall gut geeignet ist, um das Phänomen der Frauenmorde in Mexiko zu verstehen. Er sagte, es sei schlimm, dass die die mexikanische Gesellschaft an Gewalt gegen Frauen "gewöhnt" zu sein scheine und daran, dass Mädchen verschwinden. Letztes Jahr wurden in Mexiko mehr als 3.750 Frauen ermordet. Die Täter wurden meist nicht ermittelt oder blieben unbestraft.