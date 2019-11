Die Theorie dahinter: Unser Gehirn kann nur begrenzt Dinge verarbeiten. Im Fachmagazin Royal Society Open Science ist jetzt eine neue Studie zu dem Thema erschienen. Darin schreiben zwei Forschende: Entweder man sieht etwas Neues innerhalb von anderthalb Sekunden - oder wahrscheinlich gar nicht.

Die ersten 1,5 Sekunden sind entscheidend

Getestet haben sie das so: Die Testpersonen sollten auf einen Bildschirm gucken, über den sich schwarze und weiße Quadrate und Dreiecke bewegten. Dabei sollten sie zählen, wie viele davon am Rand abprallten. Währenddessen lief eine unbekannte Form über den Bildschirm - in einigen Fällen war sie dort nur anderthalb Sekunden zu sehen, in anderen nur fünf. Bei anderthalb Sekunden fiel weniger als der Hälfte das unbekannte Objekt auf. Bei fünf Sekunden waren es nicht einmal 13 Prozent mehr.

Nur weil etwas länger zu sehen ist, muss es uns also noch lange nicht auffallen.