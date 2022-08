Um zu gedeihen, brauchen Straßenbäume den Angaben nach pro Woche mindestens 50 Liter Wasser. In heißen Sommern auch mehr. Bei der derzeitigen Hitze und Trockenheit kommen die Bäume nicht auf dieses Pensum.



Früh morgens oder spät abends gießen

Die Forschenden schlagen vor, dass sich Bürgerinnen und Bürger einen "Adoptivbaum“ in ihrer Nähe aussuchen. Den Baum sollen sie dann mit fünf Gießkannen Wasser pro Woche versorgen. Am besten früh morgens oder spät abends, wenn es kühler ist, damit der Baum so viel Wasser wie möglich aufnehmen kann, bevor es verdunstet.

Die Forschenden sagen, dass in den letzten Sommern viele Bäume die Hitze nicht überlebt hätten. Sie seien aber wichtig, um die Städte runter zu kühlen.