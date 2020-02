Um sich ausgeschlafen zu fühlen, kommt es offenbar nicht nur auf die Schlafdauer an - sondern auch, wie wir geweckt werden.

Forscher von der RMIT-Uni in Melbourne haben dazu eine Studie veröffentlicht. Sie schreiben, dass Musik zum Wecken dabei helfen kann, dass das Gehirn schneller in Schwung kommt. Menschen, die dagegen mit schroffen Alarmtönen geweckt werden - also einem piependen Wecker zum Beispiel - würden sich länger schlaftrunken und schwerfällig fühlen.

Die Ergebnisse basieren auf einer Untersuchung, in der 50 Teilnehmende über ihre Aufwachgewohnheiten berichten. Die Forscher sagen, dass ihre Erkenntnisse durch weitere Analysen untermauert werden müssen.

Die Ergebnisse sollen vor allem denjenigen helfen, die geistig schnell nach dem Aufwachen da sein müssen: Also Feuerwehrleuten zum Beispiel, oder Ärztinnen und Ärzten, oder auch Menschen, die im Schichtsystem arbeiten.