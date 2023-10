Der September in diesem Jahr war mit Abstand der wärmste, den es seit Beginn der Aufzeichnungen gegegeben hat.

Das hat der EU-Klimawandeldienst Copernicus mitgeteilt. Ihm zufolge lag die Durchschnittstemperatur im September bei 16,38 Grad. Das ist fast ein Grad mehr als die Durchschnittswerte in den Septembern zwischen 1991 und 2020.

Generell könnte 2023 das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen werden. Allein der Sommer war so heiß wie kein anderer seit 1940.

Das Thema wird am Donnerstag (05.10.) sicher auch in Bonn zur Sprache kommen. Bei einer Konferenz wird da über den sogenannten "Grünen Klimafonds" gesprochen. In den zahlen die Industrienationen ein, um ärmere Länder bei der Bewältigung des Klimawandels zu unterstützen.