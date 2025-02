Wenn wir uns etwas ganz genau anschauen, dann bleiben unsere Augen nicht völlig ruhig und fixiert - sondern sie bewegen sich die ganze Zeit, minimal.

Fachleute sprechen von Fixationsbewegungen - und eigentlich müssten DIE unser Sehen verschlechtern. Das Gegenteil ist aber der Fall, hat ein internationales Forschungsteam rausgefunden.

Im Fachmagazin PNAS beschreiben sie, wie sie theoretische Modelle mit Experimenten an Menschen kombiniert haben. Dabei kam auch moderne Eye-Tracking-Technik zum Einsatz. Die Studie zeigt, dass die Mini-Augenbewegungen der Netzhaut helfen, visuelle Informationen besser zu verarbeiten.

Bild-Auffrischung hilft der Netzhaut

Das Auge hält dabei die Bewegungen in einem fast perfekten Bereich, der die Informationen auf der Netzhaut immer wieder auffrischt - und damit das Bild schärfer macht. Die Bewegungen passen sich außerdem an die Größe des Objekts an, dass wir anschauen.

Die Forschenden sagen, ihre Erkenntnisse sind wichtig, wenn es darum geht, neue Behandlungsmöglichkeiten zu finden gegen Sehstörungen.