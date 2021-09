Ein Brief aus dem Jahr 1861 ist für 145 000 Euro versteigert worden.

Vom Auktionshaus in Wiesbaden heißt es, der Brief sei einzigartig und habe eine abenteuerliche Reise hinter sich. Der Brief ist demnach so besonders, weil er ein Ersttagsbrief ist. Das bedeutet: Direkt am ersten Tag, als die Briefmarke ausgegeben oder zu bekommen war, wurde sie schon auf den Brief geklebt und verschickt. Für Sammler macht sie das sehr wertvoll. Bei der Auktion haben sich zwei Bieter ein richtiges Gefecht geliefert. Das Startgebot für den Brief lag bei 50 000 Euro.

Der Brief hatte sich damals außerdem auf eine weite Reise gemacht - von Hannover bis nach Chile. Er wurde mit der Panama Railway von der Atlantikküste zur Pazifikküste Südamerikas und von dort weiter mit dem Schiff bis zum Empfänger gebracht.

Der Auslandsbrief stammt aus der Sammlung des früheren Chefs des Handelskonzerns Tengelmann. Erivan Karl Matthias Haub war 2018 mit 85 Jahren in den USA gestorben. Laut Forbes-Liste war er einer der reichsten Deutschen. Für die Versteigerung seiner kompletten Sammlung sind weltweit Auktionen geplant. Der Unternehmer hat nach Einschätzung von Experten im Laufe seines Lebens eine der bedeutendsten Sammlungen von Briefmarken der vergangenen Hundert Jahre zusammengetragen.