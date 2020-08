Gandhi-Brille für 288.000 Euro versteigert

Umgerechnet etwa 288.000 Euro: Für diese Summe ist eine Brille des indischen Unabhängigkeitskämpfers Mahatma Gandhi in Großbritannien versteigert worden.

Damit hat die Sehhilfe deutlich mehr Geld gebracht als im Vorfeld angenommen. Eine Sprecherin des Auktionshauses in Bristol sagte, dass sie die Fachleute auf etwa 11.000 bis 16.600 Euro geschätzt haben.

Gandhis Brille ist auch eher auf ungewöhnlichem Wege beim Auktionshaus gelandet. Der Auktionator hat dem Sender Sky News gesagt, dass sie letzte Woche plötzlich im Briefkasten lag. In einem Brief stand: "Die Brille gehörte Gandhi, rufen Sie mich an". Nach Recherchen hat sich laut dem Auktionator dann herausgestellt, dass das stimmt. Demnach hatte Gandhi die Brille dem Onkel des Absenders in den 1920er oder 1930er-Jahren während eines Aufenthalts in Südafrika geschenkt.

Nach seiner Rückkehr nach Indien setzte sich Gandhi mit friedlichen Mitteln für eine Unabhängigkeit Indiens vom Vereinigten Königreich ein. Ein halbes Jahr nach der Unabhängigkeit 1947 wurde Gandhi von einem hindu-nationalistischen Attentäter erschossen.