Die Diskussion darüber, was Kunst ist und was nicht gibt es wahrscheinlich schon so lange wie die Kunst selbst - jetzt auch wieder bei einer Auktion in New York

Eine mit Klebeband an einer Wand befestigte Banane ist in New York bei Sotheby's für 6,2 Millionen US-Dollar versteigert worden. Gekauft hat sie ein chinesischer Krypto-Unternehmer. Der Künstler, Maurizio Cattelan, sagt, dass er genau diese Frage bezwecken wollte: Was ist Kunst und was nicht? Sein Werk sei nicht nur ein Kunstwerk, sondern ein kulturelles Phänomen, das an Memes im Internet erinnern soll. Weil es sich um eine echte Banane handelt, hat der Käufer nicht nur das Kunstwerk bekommen, sondern auch eine Anleitung, wie die Banane zu ersetzen ist, wenn sie verdorben ist. Die versteigerte Installation ist die dritte Version des Kunstwerks. Die erste wurde bei einer Ausstellung von einem Performance-Künstler gegessen.