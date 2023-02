Ein Team der Berliner Charité hat das jetzt mit Daten von Patienten belegt, die sie im Schlaflabor beoachtet haben. Die Patienten hatten alle Schlafschwierigkeiten und wurden für ihre Behandlung regelmäßig über Nacht überwacht. Es zeigte sich eine Veränderung zwischen Sommer und Winter: Die REM-Schlafphasen nahmen im Winter im Schnitt um 30 Minuten zu. Diese Schlafphase ist bekannt dafür, mit unserer inneren Uhr verknüpft zu sein.

Die Ergebnisse müssen aber jetzt noch mal an gesunden Menschen überprüft werden. Sie seien aber ein Hinweis darauf, so die Forschenden, dass sich unser Schlaf im Winter verändert. Demzufolge richtet sich in der Natur alles nach den Jahreszeiten - außer wir Menschen. Wir arbeiten immer gleich, obwohl sich auch unser Körper im Winter runterregelt - was dazu führt, dass sich viele im Februar und März ausgebrannt fühlen. Es wäre ratsam, Schul- und Arbeitszeiten anzupassen. Bis dahin tut es auch gut, im Winter eher schlafen zu gehen.

Die Studie ist im Fachjournal Frontiers in Neuroscience erschienen.