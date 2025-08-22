Auch wenn alle einen langen Hals haben - Giraffe ist nicht gleich Giraffe.

Das hat die Internationale Naturschutzunion jetzt offiziell anerkannt, nach jahrzehntelanger Forschung. Sie sagt: Es gibt nicht nur eine einzige Giraffenart, sondern vier verschiedene - nämlich die Nord-Giraffe, die Süd-Giraffe, die Massai-Giraffe und die Netzgiraffe. Das zeigt die Auswertung aller verfügbaren Daten zu Giraffen - also zu ihrer Genetik, ihrem Aussehen und Lebensraum.

So unterschiedlich wie Eis- und Braunbär

Ein Giraffenexperte des Senckenberg Forschungszentrums in Frankfurt sagt: Die vier Arten sind so unterschiedlich wie Braunbär und Eisbär.

Sie haben schon vor rund 300.000 Jahren angefangen, sich zu trennen. Deshalb können die Arten heute auch keinen gemeinsamen Nachwuchs mehr zeugen.

Wichtig für Schutzstrategie

Es ist wichtig für den Artenschutz, ob es sich bei Tieren um verschiedene Arten handelt oder um eine einzige. Denn verschiedene Arten brauchen auch unterschiedliche Schutzstrategien - und die können jetzt bei Giraffen angepasst werden.