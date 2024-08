Zum Beginn des neuen Ausbildungsjahrs gibt es noch viele freie Plätze für Azubis.

Und nach Einschätzung der Bundesagentur für Arbeit haben auch Hauptschüler und -schülerinnen noch gute Chancen, eine Lehrstelle zu finden, und nicht nur junge Leute, die Abi oder einen Realschulabschluss haben. Die meisten noch offenen Ausbildungsplätze, die häufig von Hauptschülern besetzt werden, gibt es im Verkauf, Lagerlogistik oder als medizinische und zahnmedizinische Fachangestellte.

Überdurchschnittlich gute Chancen haben Bewerberinnen und Bewerber aber auch in Lebensmittelberufen, im Bau, in Gastro, Verkehr und in vielen Handwerksberufen, denn dort haben Betriebe Schwierigkeiten Stellen zu besetzen.

Im Prinzip stehen Ausbildungsplätze allen Schulabgängern offen. De facto haben die Arbeitgeber oft aber besondere Anforderungen, so dass Hauptschüler nur etwa für 60 Prozent aller Plätze in Frage kommen.