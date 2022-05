Schiffe haben häufig tierische blinde Passagiere an Bord - auch Termiten kommen so ganz schön rum.

Ein Studienteam hat sich genauer angeschaut, wie sich die Holzfresser über fast die ganze Welt verbreiten konnten. Dazu hat es die Gene von rund 120 Termiten-Arten analysiert und so ihren Stammbaum rekonstruiert. Demnach lebte ein wichtiger Vorfahre der heutigen Termiten vor rund 80 Millionen Jahren in Mittelamerika. Etwas später begann dann die Ausbreitung über die Welt. Dabei müssen die Termiten auch schon vor dem Zeitalter der menschlichen Schiffe große Ozeane überwunden haben - und zwar mehrfach. Sie profitierten wohl von ihren Behausungen - denn sie leben in Holzstücken, die im Meer schwimmen. Termiten sind also quasi Floß-Fahrer.