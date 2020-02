Bisher hat die Forschung nicht so genau gewusst, ob's auf den Text ankommt, die Melodie, den Rhythmus, Lautstärke oder was anderes. Eine Studie in Frontiers in Psychology belegt jetzt, dass das Musik-Tempo die Leistung beeinflussen kann.



Sportwisschaftlerinnen und -wissenschaftler haben dazu eine kleine Gruppe an Menschen bei verschiedenen Sportarten begleitet. Herauskam, dass schnelle Musik bei Ausdauersport besonders sinnvoll ist, zum Beispiel beim Laufen. Läuferinnen und Läufer hatten bei höherer Taktzahl größere Leistungserfolge. Bei Kraftsport, wie Gewichtheben oder der Beinpresse, war temporeiche Musik nicht so hilfreich. Kraftsportlerinnen und -sportler konnten ihre Leistung nicht entsprechend steigern.



Die Studienergebnisse sollen Menschen helfen, ihre Bewegungsgewohnheiten zu steigern. Die Forschenden wollen in Zukunft auch testen, welchen Einfluss das Genre, der Text oder die Melodie auf den Sporterfolg hat. Bis dahin empfehlen sie, beim nächsten Ausdauertraining, schnelle Musik aufzulegen.