Dort kommt es jetzt auch aufs Alter an: Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürften das Haus nur noch unter Aufsicht eines Erwachsenen verlassen. Laut Ministerpräsident Mateusz Morawiecki dürfen zwischen 10 und 12 Uhr in Lebensmittel-Läden, Drogerien und Apotheken nur Menschen über 65 Jahren einkaufen.

Polen hat offiziell gut 2100 Corona-Fälle und 30 Todesopfer. Im Mai steht die Präsidentenwahl an. Die Opposition will sie verschieben. Die nationalkonservative Regierungspartei PiS will sie abhalten: Ihr Kandidat, Amtsinhaber Andrzej Duda, führt in allen Umfragen.