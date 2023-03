Die Natur hat interessante Muster entwickelt - zum Beispiel wenn Salzseen austrocknen.

Dann gibt es im Boden nicht ungleichmäßige Risse, sondern es entsteht eine Art großflächige Wabenstruktur: Hunderte Hexagone reihen sich aneinander, wie die Waben in einem Bienenstock. Das passiert unabhängig davon, wo auf der Welt ein solcher Salzsee austrocknet. Die Hexagone sind zudem immer etwa gleich groß und haben einen hoch stehenden Rand.

Ein Team der TU Graz hat jetzt eine Erklärung gefunden, wie diese Wabenstruktur entsteht. Sie haben festgestellt, dass unter der Salzkruste eine walzenförmige Strömung entsteht. Salziges Wasser strömt von unten nach oben und verdunstet dort, es bildet sich eine kaum sichtbare kleine Kuppel. Durch die Verdunstung steigt der Salzgehalt des Wassers an, es wird dichter und schwerer und fließt von der Spitze der Kuppel an den Rand. Dort kristallisiert das Salz und bildet einen Rand, bevor es wieder nach unten sinkt.



Aber warum als Waben und nicht als Kreis? Um Platz zu sparen. Denn bei den Seen drängt ein Salzkreis an den nächsten und auf wenig Platz ist die Wabenstruktur am effektivsten - so wie im Bienenstock auch.