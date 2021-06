Bei Studierenden aus China ist Australien ein beliebtes Ziel für ein Auslandssemester.

Viele haben wohl aber immer mehr das Gefühl, dass sie in Australien aufpassen müssen, was sie sagen und schreiben. Vor allem wenn sie sich kritisch über Chinas Regierung äußern. Laut der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch erleben vor allem pro-demokratische Studierende Schikanen und haben Angst vor Strafen. Auch einige Dozentinnen und Dozenten sagen demnach, dass sie sich bei ihrer Arbeit von China unter Druck gesetzt fühlen.

Mit Gefängnis gedroht

Human Rights Watch sagt zum Beispiel, dass die Behörden in China teilweise überprüfen, was die Studierenden in Australien genau machen. In einem Fall hätten sie einem Studenten damit gedroht, ihn ins Gefängnis zu stecken, wenn er aus Australien zurückkommt. Der Mann hatte wohl über einen Twitter-Account pro-demokratische Nachrichten verschickt.

Laut Human Rights Watch trauen sich viele Studierende nicht mit ihrer Austausch-Uni über das Problem zu sprechen. Viele würden auch ihr Verhalten ändern und aufpassen, was sie sagen.