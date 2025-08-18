Mit Eis kann man prima Lebensmittel kühlen.

Blöd nur, dass es schnell wieder schmilzt. Durch das Wasser können sich dann auch Keime leichter verbreiten. Forschende der University of California in Davis haben an einer Alternative gearbeitet: Gel-Eis. Das funktioniert ähnlich wie Kühlpacks. Es besteht aus einem Hydrogel, also einem Stoff, der Wasser binden kann und der neben Kühlpacks zum Beispiel auch in Binden verwendet wird.

In diesem Fall handelt es sich bei dem Hydrogel um Gelatine, einen natürlichen Stoff, der zum Beispiel aus Tierknochen hergestellt wird. Die Forschenden haben daraus Würfel entwickelt und getestet: Tauten die Gel-Würfel auf, wurden sie wabbelig, aber es lief kein Wasser aus. Anders als normale Gelpacks für den Kühlschrank brauchen die Gel-Eis-Würfel kein Plastik drumherum. Wenn man sie trotzdem gut abwaschen, und wenn man sie nicht wiederverwenden möchte, lassen sie sich kompostieren.

Das Forschungsteam will das Gel-Eis demnächst auf den Markt bringen. Erstmal wurde es aber auf einer Fachkonferenz für Chemie vorgestellt. Hier könnt ihr euch das Gel-Eis angucken.