In Großbritannien scheint eine mühsame Wiederansiedlung von Seeadlern zu glücken.

Nach rund 240 Jahren werden die ausgerotteten Vögel im Süden Englands wieder heimisch, genauer: Auf der Insel Isle of Wight. Letztes Jahr waren dort schon sechs Tiere ausgesetzt worden, von denen aber nur vier überlebten. Dieses Jahr wurden sieben freigelassen, die die Forschenden hinter dem Projekt nach eigenen Angaben per Satellit weiter beobachten konnten. Demnach sind die Greifvögel zwischenzeitlich auch aufs britische Festland geflogen, dann aber wieder auf die Insel zurückgekehrt. In den nächsten Jahren sollen insgesamt 60 Seeadler auf der Insel ausgewildert werden. Ein ähnliches Projekt läuft schon in Schottland.

Der Seeadler bewohnt gewässerreiche Landschaften von Grönland bis zum Pazifik. In Mittel- und Westeuropa war er aber durch Menschen verfolgt und mit einem Insektizid derart vergiftet worden, dass er ausgerottet war. Seit den 80er Jahren nimmt der Bestand, auch in Deutschland, weiter zu. In einigen Bundesländern gilt er noch als stark gefährdet.