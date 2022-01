Bei vielen Worten passt der Klang der Aussprache dazu, was diese Worte bedeuten.

Das Wort "sanft" zum Beispiel klingt auch sehr sanft. Ein internationales Forscher-Team hat festgestellt, dass das auch für das Wort "rau" gilt - und zwar rund um den Globus, also in sehr vielen Sprachen. Sie haben in mehr als 330 Sprachen die Wörter für "rau" und für "glatt" untersucht. Worte, die raue Oberflächen beschreiben, haben ihnen zufolge sehr viel öfter einen trillernden R-Laut. Auch andere Oberflächenbeschreibungen passten zur Aussprache - im Deutschen zum Beispiel "grob" und "knorrig" als Gegensatz zu "glatt" oder "seidig".

Aussprache schon lange so

Die Forscher schreiben, dass Untersuchungen darauf hinweisen, dass dieses Aussprache-Muster zumindest in der indoeuropäischen Sprachfamilie wohl schon seit mehr als 6000 Jahren existiert. Sie finden es interessant, dass die Laute so gut zum menschlichen Tastsinn passen.