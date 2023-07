Vor über 25 Jahren ist vor der Küste Englands ein riesiges Frachtschiff havariert, beladen mit über fünf Millionen Lego-Teilen, die allesamt im Meer untergingen.

Bis heute werden Teile an den Stränden von Cornwall im Südwesten Englands angeschwemmt. Auch auf den Kanalinseln, in Irland, den Niederlanden und Dänemark wurde schon Lego aus dem Frachter gefunden. Jetzt widmet sich eine Ausstellung in Cornwall dem Meeresplastik von der berühmten Marke.

Auf Facebook sind ein paar Bilder davon zu sehen: Wie eine riesige Skulptur, die an einen der Moai Köpfe von den Osterinseln erinnert. Statt aus Stein besteht der markante Kopf in Cornwall aus zig Tausenden, angespülten Lego-Steinen. Zu sehen sind auch einige der 352.000 Paar Taucherflossen oder knapp 34.000 Drachen aus Lego, die im Laufe der Jahre eingesammelt wurden. Lego spricht im Zusammenhang mit der Havarie von einem bedauerlichen Unfall.

Laut einer Studie der Universität Plymouth kann ein Lego-Stein bis zu 1.300 Jahre im Meer überleben.