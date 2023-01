Für die einen ist er Anlass, um mit Familie und Freunden zu feiern - andere nennen ihn dagegen "Tag der Trauer".

In Australien ist an diesem Donnerstag (26.01.) Nationalfeiertag, der "Australia Day". Und jedes Jahr löst der Diskussionen und auch Proteste aus. Mit dem Tag wird an das erste Schiff aus Großbritannien erinnert, das am 26. Januar 1788 Australien erreicht hat. Das Datum gilt als Start der britischen Kolonialisierung des australischen Kontinents.

In mehreren Städten gab es auch dieses Mal Kundgebungen, bei denen die Indigenen ihre Kultur feierten. Sie fordern, den Nationalfeiertag auf ein anderes Datum zu legen. Dem schließen sich immer mehr Menschen in Australien an oder sind dafür, dass am "Australia Day" zumindest mehr auf das Schicksal der Indigenen aufmerksam gemacht wird.



Aus Respekt vor den Aborigines ist dieses Jahr die traditionelle Straßenparade in Melbourne abgesagt worden. Australiens Regierung will an dem Nationalfeiertag trotz der Kritik weiter festhalten.