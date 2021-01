Weil bei der Anreise im Flieger drei Personen positiv auf das Virus getestet wurden, müssen knapp 50 Tennisprofis vorsorglich in Quarantäne. Die Turnier-Veranstalter sagen, dass sie zwei Wochen lang ihr Hotelzimmer nicht verlassen dürfen. Eigentlich wollten sich die Sportlerinnen und Sportler auf den Start des Turniers am 8. Februar vorbereiten und mehrere Stunden am Tag trainieren.

Die Organisatoren in Australien betreiben gerade großen Aufwand, um das Tennis-Turnier trotz Pandemie über die Bühne zu bringen. Das sorgt für Kritik. Unter anderem, weil Spieler und Begleitpersonen mit insgesamt 18 Chartermaschinen nach und nach eingeflogen werden. Das Konzept soll über 25 Millionen Euro kosten.