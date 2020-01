In Australien war es noch nie so warm und so trocken wie im letzten Jahr - jedenfalls seit die Temperaturen gemessen werden, also seit Anfang des 20. Jahrhunderts.

Die nationale Durchschnittstemperatur lag 2019 um mehr als 1,5 Grad über dem langjährigen Mittelwert. An elf Tagen war es landesweit über 40 Grad heiß. Außerdem regnete es letztes Jahr in Australien so wenig wie noch nie. Nach Angaben der nationalen Wetterbehörde lag die Niederschlagsmenge 40 Prozent unter dem Durchschnitt. Der bisherige Minusrekord aus dem Jahr 1902 wurde deutlich unterboten.

Australische Forschende sagen, dass es dort in vorindustrieller Zeit etwa alle 500 Jahre eine extreme Dürre gab. Inzwischen, mit einem Grad mittlerer Erdtemperatur mehr, passiere das alle 50 Jahre. Damit könnten nach Ansicht von Experten große Waldbrände, wie sie zurzeit wüten, zur Normalität werden.

Für heute sind in Australien Demonstrationen für mehr Klimaschutz geplant. Die Regierung steht in der Kritik, weil sie an der Kohleverstromung festhält und nach Ansicht vieler Menschen zu spät auf die Waldbrände reagiert hat.