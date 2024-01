In Australien hat eine Gruppe von Aborigines einen Prozess gegen einen großen Gaskonzern verloren.

Der will nördlich der Stadt Darwin eine Unterwasser-Pipeline bauen - in der Nähe des Gebietes der klagenden Indigenen. Die befürchten, dass die Pipeline heilige Stätten zerstören könnte. Die Aborigines glauben an eine Art mythisch-kulturelle Landkarte - mit Pfaden auch unter dem Meer und spirituellen Wesen, die dort leben.

Die Ureinwohnerinnen und -einwohner hatten deswegen gegen die Pipeline geklagt. Der Gaskonzern musste die Arbeiten vor zwei Monaten stoppen. Die dürfen jetzt weitergehen. Die zuständige Richterin hält es laut einem australischen Sender für unwahrscheinlich, dass es an der betroffenen Stelle wertvolle, archäologische Objekte gibt.