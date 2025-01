In einem kleinen Haus in Sydney in Australien gründeten die Brüder Malcolm und Angus Young vor 50 Jahren die inzwischen weltberühmte Rockband AC/DC.

Jetzt ist das Haus von einem Bauunternehmen abgerissen worden, und zwar - nach eigenen Angaben - aus Versehen. Das Unternehmen hatte das unscheinbare Haus 2023 gekauft. Es habe aber nicht gewusst, dass es sich um das Kindheits-Haus der AC/DC-Brüder handelte: Dabei wurde der Ort regelmäßig von Fans der Band besucht und gehörte zu Australiens Nationalem Erbe historischer Wohnhäuser. Allein schon deshalb hätte es nicht abgerissen werden dürfen. Die Bau-Firma entschuldigte sich und möchte den Fehler wiedergutmachen. Geplant ist, möglichst viel Bauschutt wieder zu verwenden. Denkbar sei ein Café an Ort und Stelle, das zum Treffpunkt für Musikfans werden könnte. Bilder von dem Haus findet ihr in diesem Video.