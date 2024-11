Australien ist das erste Land der Welt, das allen unter 16 Jahren verbietet, Social-Media zu nutzen.

Nach dem Repräsentantenhaus hat jetzt auch der Senat dem Gesetz dazu zugestimmt. Die neuen Regeln werden wohl in einem Jahr in Kraft treten. Dann wären TikTok, Insta, Snapchat und Co. dafür zuständig, das Alter der Nutzerinnen und Nutzer zu überprüfen. Wenn unter 16-Jährige trotzdem auf den Plattformen unterwegs sind, drohen den Betreibern Geldstrafen von umgerechnet etwa 30 Millionen Euro. Unklar ist noch, wie die Regeln durchgesetzt werden sollen.

Australiens Regierung sagt: Zu viel Social Media ist schlecht für die geistige und körperliche Gesundheit von Kindern und Jugendlichen - deshalb das Gesetz. Kritiker halten das Verbot für den falschen Weg. Aus ihrer Sicht können Kinder so keinen gesunden Umgang mit digitalen Medien lernen.

Mehrere Plattformen hatten sich dafür eingesetzt, die Abstimmung über das Gesetz zu verschieben. Sie wollten die Ergebnisse eines Pilotprojektes abwarten, bei dem es um Altersüberprüfung geht.