Wer in den letzten zwei Jahren als Backpacker in Australien gearbeitet hat, kann nachträglich auf mehr Geld hoffen.

Ein Bundesgericht in Brisbane hat die sogenannte "Backpacker-Steuer" für unzulässig erklärt. Seit 2017 mussten Touristen aus acht Ländern, die mit einem Work-and-Travel-Visum unterwegs waren, 15 Prozent ihres Lohns abgeben. Zu den Ländern gehört auch Deutschland.

"Diskriminierung wegen der Staatsbürgerschaft"

Das, so der vorsitzende Richter, geht so nicht - es ist eine Form der Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Staatsbürgerschaft. Die Steuerbehörde will prüfen, ob sie in Berufung geht.

Wenn das Urteil bestehen bleibt, können einem australischen Sender zufolge etwa 75.000 Ausländerinnen und Ausländer damit rechnen, Geld zurückzubekommen.

Bis 2017 mussten Backpacker aller Länder - genauso wie Australier - erst dann Steuern zahlen, wenn sie mehr als rund 11.000 Euro verdient haben.