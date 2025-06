In Australien waren homosexuelle Männer bisher praktisch von der Blutspende ausgeschlossen.

Männer oder Transfrauen, die in den letzten drei Monaten Sex mit Männern hatten, durften kein Blut oder Plasma spenden - genauso wie Frauen, die Sex mit bisexuellen Männern hatten. Jetzt können Menschen in Australien unabhängig von sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität Blut spenden. Das hat der Nationale Blutspendedienst mitgeteilt. Voraussetzung ist nur noch, dass Blutspendewillige in den letzten drei Monaten keinen Analverkehr hatten. Es wird nicht mehr explizit gefragt, ob Männer Sex mit Männern hatten. HIV-positive Menschen und deren Partner oder Partnerinnen bleiben weiterhin von der Plasmaspende ausgeschlossen.

Auch in Deutschland zählt seit 2023 nicht mehr die sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität, sondern das individuelle Risiko: Wer etwa Analverkehr mit neuen oder mehreren Partnern hatte, darf vier Monate lang kein Blut spenden. Diese Regelung gilt für alle.