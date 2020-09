Mehrere Buckelwale haben sich auf ihrem Weg in die Antarktis verirrt und sind in einem Fluss in Australien gelandet.

Der Fluss liegt in einem Nationalpark. Der Manager dort vermutet, dass die Buckelwale auf ihrem Weg nach Süden falsch abgebogen sind. Bisher sei so etwas noch nie passiert. Zwei der Wale hätten aber schon wieder den Rückweg ins Meer gefunden. In dem Nationalpark in Australien wurde eine Sperrzone eingerichtet, um Menschen zu schützen, die dort sonst mit ihren Booten unterwegs sind. Die Parkverwaltung will verhindern, dass Wale und Boote zusammenstoßen. Außerdem gibt es in dem Fluss Krokodile und das Wasser ist ziemlich trüb. Buckelwale können 16 Meter lang und 30 Tonnen schwer werden.