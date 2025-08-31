Wer Sushi zum Mitnehmen kauft, bekommt dazu Sojasoße. Und die kommt oft in Plastik-Fläschchen in Form eines Fisches.

Die gibt's weltweit, aber Südaustralien verbietet die Sojasoßen-Fische jetzt. Denn der Bundesstaat geht gegen Plastikmüll vor. Dazu zählen auch die kleinen Einmal-Behälter für Sojasoße. Die BBC zitiert die Umweltministerin der Bundesstaats. Danach werden die fischförmigen Behälter nur für Sekunden verwendet, sie verblieben dann aber jahrzehntelang oder jahrhundertelang in der Umwelt, wenn sie weggeworfen werden. Ab morgen dürfen Restaurants und Läden die Fische nicht mehr rausgeben.

Hintergrund ist ein Gesetz aus dem vorletzten Jahr. Seitdem sind auch Plastiktüten, Strohhalme, Rühr- und Wattestäbchen sowie bestimmtes Konfetti verboten.

Die fischförmige Sojasoße wurde Mitte der 50er Jahre in Japan erfunden. Früher waren die Flaschen noch aus Glas oder Keramik, dann aus Plastik.