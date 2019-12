In Australien toben weiter heftige Buschbrände.

In mehreren Vororten von Brisbane an der Ostküste fordern die Behörden die Bewohner auf, sich umgehend in Sicherheit zu bringen. Die Lage sei äußerst gefährlich. Demnach ist ein mit Feuerwerkskörpern beladener Container explodiert, nachdem sich die Buschbrände weiter ausgebreitet haben.

Auch das Mega-Feuer nördlich von Sydney ist noch nicht gelöscht. Dort haben sich mehrere Einzelbrände zu einem Großbrand zusammengetan. Dieser ist zwar unter Kontrolle, allerdings brennt es weiter auf einer Fläche von 250.000 Hektar. Etwa 3.000 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Sydney ist seit Wochen in giftigen Rauch gehüllt.

Eigentlich wüten Buschbrände in Australien vor allem ab Dezember, in diesem Jahr gab es aber schon im Oktober die ersten Brände. Sowohl New South Wales als auch der Nachbarstaat Queensland leiden seit längerem unter großer Trockenheit.