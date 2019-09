In der australischen Hauptstadt Canberra ist es ab nächstem Jahr erlaubt, Cannabis zu besitzen, zu konsumieren und anzubauen.

Die Abgeordneten in der Hauptstadt haben ein Gesetz dazu angenommen. Die Opposition hatte dagegen gestimmt.

Ab dem 31. Januar dürfen alle Über-18-Jährigen bis zu 50 Gramm Cannabis besitzen. Bis zu vier Pflanzen dürfen pro Haushalt und für den persönlichen Gebrauch angebaut werden. In dem Gesetz steht auch, dass der Verkauf an andere und der Konsum in der Nähe von Kindern verboten sind.

Seit 2017 ist der Gebrauch von Mariuhana aus medizinischen Gründen und auf Rezept in ganz Australien erlaubt. Wer kleinere Mengen besitzt, wird außerdem nicht mehr strafrechtlich verfolgt. Canberra ist aber die erste Stadt in Australien, die den Anbau von Cannabis und den Besitz größerer Mengen legalisiert.