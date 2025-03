In Australien wird an einen Mann erinnert, der in seinem Leben mehr als 2,4 Millionen Babys das Leben gerettet haben soll.

James Harrison hat früher bei der australischen Bahn gearbeitet. Jetzt ist er mit 88 Jahren gestorben. Zum Lebensretter wurde er, weil er über 60 Jahre lang regelmäßig Blutplasma gespendet hat. Und zwar ganz besonderes Plasma. Es enthielt sehr seltene Antikörper namens Anti-D-Immunglobulin. Anti-D wird als Medikament unter bestimmten Umständen schwangeren Frauen vor oder direkt nach der Entbindung gespritzt. Und zwar dann, wenn die Mutter eine Rhesus-negative Blutgruppe hat, das Kind aber Rhesus-positiv ist. Das Problem: In dem Fall kann das Immunsystem der Mutter während der Schwangerschaft über Blut des ungeborenen Kinds sensibilisiert werden und dann die roten Blutkörperchen des Kindes angreifen, was zu lebensgefährlichen Komplikationen führt. All das kann die Anti-D-Prophylaxe verhindern. Auch in Deutschland bekommen jährlich zehntausende Frauen das Medikament. Bei uns kommt es aber nicht aus Australien, sondern offenbar vor allem von Plasmaspendern aus den USA (pdf-Download).