In Australien wollen Politik und Behörden jetzt gegen einen Telefonanbieter vorgehen, weil es stundenlang kein Netz gab.

Auch Notrufe gingen nicht durch - 13 Stunden lang. Drei Menschen sollen gestorben sein, weil sie keinen Krankenwagen rufen konnten. Der Telefonanbieter Optus hatte sich erst Tage später zum Ausfall geäußert und entschuldigt sich laut BBC bei den Hinterbliebenen. Die Kommunikationsministerin hat dem Chef von Optus nahe gelegt, zurückzutreten und droht mit "erheblichen Konsequenzen".

2023 hatte es bei Optus schonmal einen Ausfall der Notrufe gegeben. Auch damals wurden nicht alle Kundinnen und Kunden rechtzeitig informiert. Deswegen musste das Unternehmen umgerechnet über 6 Millionen Euro Strafe zahlen.