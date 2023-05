Das Land wird in Zukunft nur noch den Import von Vapes zulassen, die für Apotheken bestimmt sind - also Produkte, die helfen sollen, sich das Rauchen abzugewöhnen. Gesundheitsminister Mark Butler kündigte an, dass nicht nur Einweg-E-Zigaretten aus den Regalen verbannt, sondern auch bestimmte Verpackungen und Geschmacksrichtungen verboten werden. Damit sollen vor allem Jugendliche geschützt werden.

Gesundheitsminister sieht im Vaping Rauch-Einstieg



Butler sagt, dass Vaping als therapeutisches Produkt angepriesen wurde, um Langzeitrauchenden beim Aufhören zu helfen. Stattdessen würden gerade junge Menschen, die dampften, mit dreimal höherer Wahrscheinlichkeit anfangen, auch normale Zigaretten zu rauchen.