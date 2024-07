Australien hat E-Zigaretten den Kampf angesagt - und erhöht jetzt die Hürden für den Verkauf.

Ab sofort dürfen die E-Zigaretten nur noch von Apotheken angeboten werden - und auch nur noch OHNE Aromastoffe und in neutralen Verpackungen. Vor dem Verkauf müssen die Apotheken Kundinnen und Kunden außerdem über die Gesundheitsrisiken aufklären. Jugendliche unter 18 sollen die Vapes nur auf Rezept kaufen dürfen.

Der australische Gesundheitsminister sieht in E-Zigaretten eine ernste Bedrohung für die öffentliche Gesundheit. Sie seien ein Werkzeug der Tabakindustrie, das gezielt darauf ausgelegt sei, eine neue Generation für die Nikotinsucht zu gewinnen.

In Europa sind vor allem Einweg-E-Zigaretten umstritten - vor allem wegen der schlechten Umweltbilanz. In Deutschland gilt teilweise ein Werbeverbot dafür. In Belgien soll der Verkauf ab Januar komplett verboten werden.