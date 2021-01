Schnelles Krisenmanagement ist gerade von allen Regierungen weltweit gefragt - wegen der Corona-Pandemie.

In der australischen Stadt Brisbane handelt die zuständige Gesundheitsministerin im Bundesstaat Queensland besonders fix: Weil es EINEN bestätigten Corona-Fall in der Bevölkerung mit der neuen Virus-Variante aus Großbritannien gibt, wird Brisbane in einen Lockdown versetzt - aber erst einmal nur für drei Tage.

Festgestellt wurde das Virus bei einer Reinigungskraft. Die arbeitet in einem Hotel, in dem Reisende aus dem Ausland direkt vom Flughafen in Quarantäne untergebracht sind. Darunter sind etliche Personen, die inzwischen auch positiv auf die neue Virus-Variante getestet wurden.

Vor diesem positiven Test der Reinigungskraft hatte es in Queensland vier Monate lang keinen Fall gegeben.