Buschbrände und Krankheiten machen den Koalas in Australien zu schaffen.

Mittlerweile gelten sie in vielen Regionen als bedroht. Spezielle Zuchtprogramme sollen helfen, die Art zu erhalten. Eine neue Studie empfiehlt, dafür auch künstliche Befruchtung einzusetzen und Samenbanken aufzubauen. Die Berechnungen der Forschenden zeigen, dass man die Kosten damit um das bis zu zwölffache reduzieren könnte. Bis jetzt ist ein großer Kostenfaktor nämlich, dass in einer Zuchtkolonie genug Koalas leben müssen, um Inzucht zu vermeiden. Künstliche Befruchtung könnte die genetische Vielfalt auch in kleinen Kolonien sichern. Mit dem gesparten Geld könnte dann noch mehr getan werden, um die Art zu erhalten.

Studien haben schon gezeigt, dass künstliche Befruchtung mit gekühltem Sperma bei Koalas funktioniert. Ob und wie man Koala-Sperma auch längere Zeit einfrieren kann für eine Samenbank, muss aber noch erforscht werden.

Die Forschenden haben auch für andere Tiere berechnet, ob sich Samenbanken lohnen würden. Bei den Koalas sahen sie nach eigenen Angaben das größte Potenzial.